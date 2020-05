BUONI SPESI: SI ALLARGA LA PLATEA DEI BENEFICIARI AI CASSA INTEGRATI IN DEROGA CHE NON HANNO ANCORA PERCEPITO IL REDDITO

“Ho appena firmato il nuovo Decreto per l’erogazione dei Buoni spesa alle famiglie in difficoltà per un totale che ammonta ad oltre 400mila euro (469.440,07 euro per la precisione). In questa fase abbiamo previsto l’erogazione anche ai lavoratori in cassa integrazione in deroga che ancora non hanno percepito il reddito, al fine di sostenerli in questo periodo di difficoltà”- spiega il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

Le prime domande che verranno prese in analisi sono quelle scartate nella prima fase perché il reddito del richiedente proveniva da cassa integrazione in deroga.

“Si parte da subito con le domande già pervenute agli uffici- continua il Primo Cittadino- e che non sono state ammesse in quanto era previsto il reddito proveniente dalla Cassa integrazione in Deroga. Si prenderanno inoltre in considerazione anche le domande pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso pubblico. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione dell’Avviso Pubblico da parte dell’Area Sociale per far accedere anche i nuclei familiari che si trovano in difficoltà”.

Un lavoro svolto in sinergia con gli uffici e con la Commissione Sociale presieduta da Matteo Castorino, come spiega l’Assessore al Sociale Davide Russo.

“Abbiamo concluso la prima fase della procedura per il sostegno alle famiglie in difficoltà erogando complessivamente 532.700,00 euro per 1.438 famiglie- sostiene l’Assessore Russo- con un lavoro straordinario svolto da parte degli uffici. Il personale amministrativo, gli assistenti sociali e il segretariato sociale in queste settimane non si sono fermati mai e li ringrazio di cuore. La decisione di sostenere in questa seconda fase i cassa integrati in deroga è stata condivisa insieme al Presidente della Commissione Consiliare sul Sociale Matteo Castorino ed a tutti i commissari”.

Soddisfazione anche del Presidente Castorino per il risultato raggiunto frutto della collaborazione di tutti.

“In Commissione Sociale- conclude Castorino- abbiamo ritenuto di perfezionare lo strumento dei buoni spesa, allargandolo ad una platea che in un primo momento non ne era stata beneficiata. E’ importante, infatti, in questa fase che l’Amministrazione Comunale sia al fianco di tutti i cittadini che hanno subito conseguenze economiche per la crisi legata al Coronavirus”.