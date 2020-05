Calcio, giorni decisivi per i dilettanti: si va verso lo stop definitivo

di Valerio De Benedetti

DILETTANTI – La data non è ancora ufficiale, ma potrebbe essere il 20 o al massimo il 22 maggio. Il Consiglio Federale della Figc si riunirà per deliberare ufficialmente sul futuro dei campionati dilettanti, dalla Serie D fino alle varie categorie giovanili. Si va verso lo stop definitivo, non sembrano esserci sul tavolo ulteriori opzioni per una ripresa. Con il Decreto Rilancio, è stato anche snellito l’iter giudiziario per eventuali ricorsi, con la Federazione che avrà ampi poteri in termini di annullamento, prosecuzione o conclusione dei campionati per la stagione in corso. Sono previste novità anche per la prossima annata calcistica.