CASTEL MADAMA – I 100 anni di nonna Zelmira

Ha compiuto il secolo di vita lo scorso 4 aprile in piena emergenza Covid-19 e ora è stata omaggiata dal sindaco Domenico Pascucci e dall’amministrazione comunale con una targa ricordo.

Così Zelmira Mancini ha ricevuto l’abbraccio virtuale e il saluto della comunità di Castel Madama insieme all’augurio di tanta serenità e salute , e sopratutto di mantenere vivo il sorriso che sfoggia in questa foto.

Alla nonna centenaria il sindaco ha fatto recapitare una targa: “A una donna che ha lottato per raggiungere i propri traguardi senza mai voltarsi indietro circondandosi dell’affetto dei propri cari”.