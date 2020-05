Coronavirus: i contagiati in Italia calano di 4.370 rispetto a ieri

Drastico calo dei positivi al Coronavirus in Italia oggi, venerdì 15 maggio. Sono infatti 72.070 con ben -4.370 rispetto a ieri.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 223.885 persone hanno contratto il virus (789 in più rispetto a ieri) per una crescita dello 0,4%; ieri +992 ). Di queste, 31.610 sono decedute (+242, +0,8%; ieri +262) e 120.205 (+4917, +4,3%; ieri +2.747) sono state dimesse.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 10.792, di cui 808 (-47, -5,5%; ieri -38) sono in terapia intensiva.