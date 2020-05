Cultura per tutti, a Montecelio arriva il “Paniere Solidale”

Un cestino di vimini sospeso da una corda, un “Paniere solidale” in cui chi può lascia un libro e chi non può lo prende. Da un settimana è attiva a Montecelio in via Bernardino Trasciani, 2 – all’ingresso del Teatro Chisciotte – l’iniziativa culturale promossa a Montecelio dall’attore Mario Fedeli. L’idea è ispirata all’esperienza di altre città italiane come Napoli dove l’iniziativa ha riscosso notevole successo.

“L’idea di Gera Schirillo – di cui siamo venuti a conoscenza grazie al libraio Giancarlo Di Maio – è trasmigrata da Napoli a Montecelio, nelle fattispecie all’ingresso del Teatro Chisciotte, in via Bernardino Trasciani 2. Il Paniere solidale” funziona così: chi può, mette libri e chi non può, li prende” ha spiegato Fedeli in un post su Facebook.

Ma questo è soltanto il preambolo di altre iniziative da realizzare in futuro: “tra non molto, sempre in via Trasciani, in mezzo alla strada, all’aria aperta, in assoluta libertà, faremo nascere la prima “Biblioteca solidale” del paese, e questo aprirà le danze per la creazione di un vero e proprio rione artistico da cui cercheremo di propagare la notizia che la cultura non è un’esclusiva attività per pochi, da svolgere dentro luoghi privati, accessibili unicamente attraverso il pagamento di un biglietto a dir poco esoso, bensì la fabbricazione da parte di tutti di un’impalcatura di valori dietro cui costruire una società più giusta, in cui ognuno possa godere delle stesse possibilità.” (El.Gi).