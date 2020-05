Europe: Shine a Light – Il Coronavirus non ferma l’Eurovision Song Contest

Nei primi giorni di emergenza Covid19, molti eventi culturali (mostre, concerti…) sono stati posticipati e, con la diffusione dell’epedemia, rimandati o annullati. Tra questi rientra anche l’Eurovision Song Contest che, per quest’anno, non si terrà nelle modalità canoniche.

La versione del contest del 2020 verrà trasmessa con il nome di Europe: Shine a Light e avrà una programmazione “particolare”. Essa non verrà registrata da Rotterdam, in Olanda, ma tutti i partecipanti filmeranno 30 secondi del pezzo in gara dal proprio Paese. L’Italia parteciperà con il brano “Fai Rumore”, scritto ed interpretato dal cantautore Diodato, vincitore dell’ultima edizione Festival di Sanremo e la location scelta dall’artista è la “deserta” Arena di Verona.

Il fine di quest’edizione particolare è quello di unire tutti gli spettatori della competizione canora che registra ogni anno notevoli numeri di ascolti.

L’anteprima dell’evento andrà in onda sabato 16 maggio alle ore 20:35 su Rai1.

Alle 21:00 su Rai1, Ray Play, Radio2 e Rai 4 ci sarà la diretta.