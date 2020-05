Finalmente i finanziamenti a fondo perduto per le aziende

Con il Decreto Rilancio, annunciato il 13 maggio, arriva finalmente un contributo a fondo perduto per aziende e chi ha lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese relative a attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il fondo potrà essere elargito anche per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Come sarà il suo ammontare? Ecco le percentuali: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per i soggetti con ricavi o compensi sopra i 400mila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro, sempre nell’ultimo periodo d’imposta. I

Altre belle notizie: il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.