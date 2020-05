GUIDONIA – Carambola sulla Tiburtina, ci sono tre feriti

La Polizia Stradale sta ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro che ha coinvolto 4 auto. Ecco com’è andata

Per fortuna è stato soltanto un incidente spettacolare quello di ieri sera, giovedì 14 maggio, davanti alla Pista d’Oro, a Guidonia.

Il bilancio è di quattro auto coinvolte e tre persone ferite, ma per chiarire l’esatta dinamica dello scontro sono al lavoro gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Settebagni.

Stando alle prime informazioni raccolte, il fatto è accaduto verso le 20,30 al chilometro 19,800 della via Tiburtina, davanti all’ex kartodromo della “Pista d’Oro”, dove è avvenuto il primo incidente.

A scontrarsi sono state la Peugeot 207 condotta dalla 53enne romana Elisabetta D. e diretta verso la Capitale con la Volkswagen Lupo guidata da Maurizio M., 61enne romano anche lui.

Se una delle due abbia invaso l’opposta corsia di marcia è in fase di verifica, di sicuro si sono scontrate con le rispettive fiancate sinistre: la 207 è rimasta inchiodata sul posto con ruota e semiasse staccati, mentre la Lupo ha piroettato, invaso la carreggiata urtando un’altra auto in arrivo e diretta a Roma: era la Peugeot 106 condotta dalla 19enne guidoniana Elisa D., che non è riuscita ad evitare l’impatto e si è ritrovata con la vettura sbalzata sul marciapiede.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte, nell’incidente è rimasta coinvolta anche la Fiat Panda dell’Istituto di Vigilanza Italpol guidata dalla 39enne guardia giurata Andrea S., l’unico a rimanere illeso.

Elisabetta D. è stata infatti accompagnata in un ospedale della Capitale, mentre al pronto soccorso del “San Giovanni Evangelista” di Tivoli sono stati trasportati Elisa D. e Maurizio M.: la 19enne ha riportato contusioni dovute all’esplosione dell’airbag ma indossava la cintura, al 61enne invece è stato diagnosticato un trauma cranico per il mancato uso della cintura e contusioni varie.

Entrambi sono stati dimessi nella notte con prognosi di dieci giorni.