GUIDONIA – Il nuovo assessore alle Finanze è Nicola Sciarra

Il Sindaco Michel Barbet ha appena nominato il nuovo Assessore al Bilancio del Comune di Guidonia Montecelio. Si tratta di Nicola Sciarra, iscritto all’albo dei ragionieri commercialisti dal 1993, è stato consulente fiscale di importanti società, enti del terzo settore e consulente in materia di promozione e tutela del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico e culturale.

Il nuovo assessore ha anche incrociato nella sua attività professionale le vicende giudiziarie di Guidonia Montecelio come consulente del Tribunale in merito all’operazione Babylonia con i sequestri degli appartamenti nel quartiere Pichini. Nicola Sciarra, inoltre, ha già ricoperto il ruolo di Assessore al Bilancio nel Comune di Genzano nel periodo 2016-2017.

“La scelta di Nicola Sciarra come Assessore al Bilancio- spiega il Sindaco Michel Barbet- è ricaduta per la comprovata professionalità del nuovo assessore e per la cultura della legalità che ha da sempre sposato nella sua attività e che va di pari passo con la nostra idea di amministrazione. Non ultima, inoltre, la conoscenza del nostro territorio per il lavoro svolto durante l’importante operazione giudiziaria Babylonia. Con Sciarra si aggiunge un ulteriore tassello ad una Giunta composta da professionisti preparati e di qualità”.

La prima sfida che attende il nuovo assessore è il bilancio che a breve sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale.

“Ringrazio il Sindaco Michel Barbet per la fiducia accordatami- dichiara l’Assessore al Bilancio- e sono già pronto per lavorare sul bilancio che porteremo a breve all’attenzione del Consiglio Comunale e dei cittadini di Guidonia Montecelio”.