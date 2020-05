Mazzano Romano – Animali detenuti in condizioni precarie. Area privata sequestrata dalla Forestale di Sant’Oreste

Nei giorni scorsi, nel Comune di Mazzano Romano, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sant’Oreste hanno sequestrato un’area privata dove, S.F. di cittadinanza italiana e P.A.I. di cittadinanza Filippina, detenevano 114 cani di varie razze, 28 gatti e 70 ovini, in precarie condizioni di salute e senza alcuna autorizzazione sanitaria.

In particolare, i militari, con la collaborazione dei veterinari della ASL Roma 4, hanno accertato che parte dei cani erano detenuti in gabbie metalliche o trasportini di ridotte dimensioni tanto da limitare moltissimo i movimenti degli animali.

I gatti detenuti in gabbie all’interno di un appartamento.

Pessime le condizioni igienico sanitarie conseguenti alla mancata rimozione degli escrementi.

Per parte degli animali sono in corso le attività per accertarne la legittima detenzione e la provenienza sia per verificare la correttezza di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla detenzione stessa (iscrizione nella banca dati dell’Anagrafe canina).

All’ interno della proprietà sono state rinvenute numerose strutture adibite a box realizzate senza alcuna autorizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Infine parte dei rifiuti provenienti dalla gestione degli animali e parte di provenienza domestica venivano smaltiti mediante combustione.

Adesso i detentori degli animali hanno l’obbligo di ripristinare le condizioni vitali minime per gli animali in possesso.

L’attività è stata segnalata immediatamente all’A.G. di Tivoli.