Palestre, Spadafora conferma: “Si può ricominciare”. Tutte le novità

di Valerio De Benedetti

Novità positive per le palestre e non solo. Intervenuto in diretta a “Stasera Italia”, in onda su Rete 4, il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha ribadito che la riapertura dei centri sportivi è imminente: “Palestre, circoli di tennis ecc riapriranno la loro attività dal 25 maggio. Vorrei rassicurare che il protocollo imposto non è irrealizzabile o rigido: sono misure legate al distanziamento che sono volte a garantire la sicurezza delle persone. Molte strutture che ripartono il 25 saranno sostenute, come previsto da Decreto, da sostegni economici, non si tratterà di prestiti, bensì di finanziamenti a fondo perduto. Ci saranno quindi dei contributi al quale si potrà attingere una tantum per ripartire”.