Tivoli – Il biscottificio “Tivoli” della città giapponese di Yugawara dona 8mila euro alla Superba

Era il 26 marzo scorso quando dall’azienda giapponese di biscotti “Tivoli” di Yugawara, comune gemellato con la città di Tivoli, a 70 km da Tokyo, è arrivato un messaggio di solidarietà, speranza ed incoraggiamento per la Superba. Oggi il biscottificio ha mandato un aiuto concreto alla città donando alle casse comunali 8mila euro, attraverso “Tivoli Onlus“, la no-profit nata nel 2016 dall’idea di Riccardo Luciani, Alessandro Baldacci ed Alessandro Petrini che, durante quest’emergenza sanitaria, si è occupata di attivare una raccolta fondi destinata alle persone in difficoltà individuate dai servizi sociali cittadini.

Un nobile gesto che sancisce ancora di più il forte legame tra Yugawara e Tivoli, nato nel 1946 quando l’imprenditore nipponico nonno di Higuchi Taisen, attuale Ceo del biscottificio, venne in visita nella Superba e si innamorò delle Ville, in particolare di Villa d’Este, tanto da dare il nome della città e il logo con una fontana della villa estense alla sua azienda nascente oggi leader nel mercato giapponese, e consolidato, poi, nel settembre del 2016 dal gemellaggio tra le due città termali a vocazione turistica, ad opera del delegato alle Politiche Comunali per i Gemellaggio e per la Promozione Internazionale della Città, Riccardo Luciani.

Un’amicizia che in questi 4 anni è diventata terreno di scambi culturali, come la mostra dell’artista tiburtina Anna Baccari e la performance del chitarrista Pino Forastiere nella città giapponese, e sportivi, portando una delegazione calcistica locale per un torneo internazionale dedicato all’amicizia tra i popoli. Tivoli, dal canto suo, durante la “Festa dei Popoli”, nel 2017, ha ospitato l’esibizione di alcuni artisti di Yugawara per le vie cittadine ed ha portato alcuni suoi prodotti tipici all’interno del biscottificio con un corner denominato “Tivoli Yugawara Sweets Factory”.

“Davanti ad un evento planetario come il Covid-19, che non ha conosciuto confini, il dono di solidarietà dei nostri fratelli di Yugawara dimostra che anche l’amicizia tra popoli non ha confini. Grazie, grazie davvero, a nome di tutta la comunità tiburtina al biscottificio “Tivoli” e a tutta la città di Yugawara per questo gesto di fratellanza”, dichiara il Sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti.

Qui il video in cui il sindaco ringrazia la città di Yugawara.