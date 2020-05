Villa Adriana, la spettacolare ricostruzione 3D dell’Indiana University (VIDEO)

VILLA ADRIANA

Una passeggiata nella Villa Adriana così come appariva ai tempi dell’Imperatore (78-138 a.C.). Ora è possibile grazie al progetto “Villa Adriana digitale” diretto dal professore Bernard Frischer dell’ Indiana University School of Informatics, che attraverso una spettacolare modellazione e animazione 3D (a cura di Matthew Brennan) consente agli utenti di trasformarsi in degli Indiana Jones digitali ed esplorare il sito UNESCO tiburtino.

ALCUNE SCENE DEL VIDEO: