Arrivano i posacenere da città, gli incivili ci gettano i rifiuti

Appena pochi giorni fa erano arrivati i posacenere con l’obiettivo di togliere le cicche dal centro cittadino (Leggi qui).

Oggi l’amministrazione comunale di Castel Madama si trova già a lanciare un appello agli incivili.

“L’amministrazione comunale ricorda che i posacenere posizionati in questi giorni e quelli che saranno posizionati nei prossimi, devono essere utilizzati esclusivamente per le cicche di sigaretta e non per ogni genere di rifiuto – si legge in un comunicato – In questi giorni abbiamo trovato al loro interno carta da pizza, carta dei gelati, contenitori di plastica e addirittura un pezzo di panino con il salame. Cerchiamo di utilizzare al meglio questi contenitori usandoli in modo appropriato”.