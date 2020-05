Castel Madama: operai al lavoro nella suola di via della Libertà

Cantiere aperto, a Castel Madama, per sistemare gli spazi esterni della scuola di via della Libertà. Approfittando della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19 proseguono lo stesso i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle aree verdi della scuola elementare.

“Al loro ritorno in aula – spiegano dal Comune – gli alunni non riconosceranno più gli spazi esterni della scuola. Gli operai stanno provvedendo a risistemare e pulire i 250 metri di recinzione della scuola, così da renderla inaccessibile dall’esterno”.

Lungo il muro su via della Libertà stanno per essere realizzate delle isole verdi dove verranno impiantati degli alberi e posizionate delle panchine. Ad accogliere i bambini ci sarà anche una nuova fontanella. E’ stata abbattuta la passerella inutilizzata da decenni che collegava la palestra con l’area verde della “Montagnola”, dove sarà sostituito il gioco attrezzato per i bambini che era stato danneggiato da atti vandalici. Inoltre, sarà liberata la piazzola superiore che l’Amministrazione Pascucci vorrebbe destinare alla realizzazione di un orto didattico.

In quest’area un nuovo steccato delimiterà la rampa di accesso e una struttura metallica proteggerà, al posto della vecchia rete, la scala di evacuazione dell’edificio. Ma gli interventi più importanti saranno realizzati nell’area tra la palestra e l’edificio scolastico dove sarà demolito e ricostruito un muro pericolante. Tutta l’area sarà innalzata per renderla più accessibile e sarà dotata di un’area giochi con una fontanella. Ospiterà anche uno spazio ludico con due gradinate. Il camminamento che collega la palestra alla scuola sarà ripavimentato, reso accessibile ai portatori di handicap e servirà d’accesso anche per la nuova area verde. Tutti gli interventi sono stati discussi e condivisi con i piccoli consiglieri della “Città dei Bambini e delle Bambine” che hanno aiutato gli amministratori comunali a progettare e ridisegnare lo spazio esterno della scuola a misura di bambino. Il quadro economico dell’intervento prevede una spesa complessiva di 235mila euro. Lavori finanziati dal Ministero degli Interni. Infatti, l’Amministrazione comunale di Castel Madama aveva richiesto e ottenuto il finanziamento di una serie di opere di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico tra le quali anche quelle che riguardavano le aree verdi della scuola elementare Vulpiani.