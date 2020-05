FASE 2 – Con l’igienizzazione le Chiese si preparano alla riapertura

Con la Fase 2 le chiese si preparano per la riapertura delle celebrazioni pubbliche da lunedì 18 maggio. In questi giorni tutte le parrocchie del Nord-Est hanno disposto procedure di igienizzazione e pulizia straordinaria per tornare ad accogliere i fedeli in sicurezza.

A Fonte Nuova, nella Parrocchia di Santa Lucia le operazioni di igienizzazione si sono svolte questa mattina alle ore 7, sotto la supervisione di Don Massimo Marchetti.

Foto scattare da Emanuele Giacomini nella parrocchia di Santa Lucia