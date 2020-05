GUIDONIA – Bonus Spesa, la Lega chiede la Card per i lavoratori autonomi e stagionali

Dal Coordinatore della Lega-Salvini Premier di Guidonia Montecelio Alessandro Messa riceviamo e pubblichiamo:

“Bonus spesa: Barbet è soddisfatto, noi per niente.

Non riusciamo davvero a comprendere come mai, tra i soggetti che hanno la precedenza sul bonus spesa che verrà erogato – si spera – a breve, non siano ricomprese anche le centinaia di lavoratori autonomi e stagionali che, pure a Guidonia, non hanno potuto accedere al bonus partite IVA per indisponibilità dei fondi e, del pari, non hanno ancora beneficiato dei bonus spesa.

Così come sembra che non siano menzionati, tra le priorità, tutti quelli che non prenderanno mai la cassa integrazione in deroga o coloro che non possono accedere alla Naspi. Anche questi cittadini, oggi, versano in uno stato di indigenza assoluta e si accalcano nelle strutture della Caritas per racimolare qualche pasto. Una incomprensibile disparità di trattamento che rischia di lasciare nella indigenza quanti, pur avendo diritto al bonus spesa, non sono annoverati tra le emergenze e che rischiano, dunque, di rimanere a secco.

Chiediamo al Sindaco che, insieme ai lavoratori che non hanno ottenuto ancora la cassa integrazione in deroga, vengano considerate urgenze anche le piccole partite IVA rimaste senza bonus, tutte quelle persone che non potranno mai accedere alla cassa integrazione e tutti quelli che hanno perso il lavoro ma non possono accedere a nessuna tutela sociale”.