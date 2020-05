GUIDONIA – Teatro Imperiale restaurato, sette anni fa l’inaugurazione (VIDEO)

Esattamente sette anni fa, il 16 maggio 2013 dopo quattro anni e mezzo di lavori di restauro riapriva al pubblico il Teatro Imperiale di Guidonia con una grande cerimonia di inaugurazione presieduta dall’allora sindaco Eligio Rubeis.

La riapertura poneva fine così a un lungo periodo di chiusura di una delle strutture simbolo della città: il Teatro era stato utilizzato per anni come cinema e chiuso definitivamente nel 1999 perchè in decadenza e privo di manutenzione.

I lavori di restauro, costati due milioni di euro in fondi comunali e provinciali riportarono il Teatro all’antico splendore, ripristinando tutti gli elementi razionalisti pensati dall’architetto Giorgio Calza Bini (che progettò anche la cittadella) e dall’architetto Marcello Piacentini che realizzò l’opera negli anni ’30.

Alla cerimonia di inaugurazione del 13 maggio di 7 anni fa, oltre ai rappresentanti delle istituzioni cittadine in grande spolvero, era presente anche l’onorevole Silvano Moffa, ex presidente della provincia e firmatario delle prime autorizzazioni al restauro. Sul palco, presentati da Milena Micono, si esibirono l’attrice Francesca Reggiani, e l’attore comico Gabriele Cirilli.

