Monterotondo: Riaprono le aree verdi, ma non tutte

Con ordinanza Sindacale n.29 del 15/5/2020 è stata disposta la riapertura delle

Aree verdi a Monterotondo:

con decorrenza da Sabato 16 Maggio 2020

▪ Area cani Via Corsica;

▪ Area cani all’interno del Parco Arcobaleno (ex Onmi);

▪ Area cani Via Monte Cristallo;

▪ Area cani all’interno del Parco Don Puglisi;

▪ Giardino pubblico di Piazza Berlinguer (ad esclusione dell’area giochi per bambini);

▪ Giardino pubblico “Nicola Calipari” (zona Cappuccini)

▪Giardino del Cigno

Con l’obbligo per tutti i cittadini di indossare mascherina all’ingresso dei parchi e delle aree cani;la Polizia Locale, tramite l’ausilio dei volontari della Guardia Faunistica Ambientale, svolgerà attività di controllo presso le suddette aree;

le Violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano reato, saranno punite ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n. 19/DPCM vigenti, e ai sensi della delibera di G.C. n. 94 del 26.03.2013

con decorrenza da Domenica 17 Maggio 2020 la riapertura dellapista ciclabile tratto “Nomentana – San Martino”

Con obbligo per tutti i cittadini di indossare la mascherina (l’obbligo è relativo ai luoghi più a rischio assembramento, come ingresso ed uscita, non lungo il percorso o durante l attività sportiva).

Rimangono chiusi invece:

• Giardino della Passeggiata “Peppino Impastato”;

• Parco Pubblico di Via Montegrappa;

• Parco Pubblico di Via della Fonte.

A partire da lunedì 18 maggio 2020 verrà ripristinato il normale ritiro settimanale dei rifiuti differenziati di carta e vetro

MonterI cimiteri comunali resteranno aperti con le attuali limitazioni:

Dal martedì alla domenica

Dalle 9:00 alle 13:00

360 visitatori al giorno

90 ogni ora

30 ogni 20 minuti

Alla fine della prossima settimana sarà valautata la possibilità sia di un ampliamento orario sia di un aumento del numero degli ingressi consentiti.