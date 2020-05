20 milioni a fondo perduto per il turismo dalla Regione Lazio

Sono stati stanziati dalla Regione Lazio 20 milioni di euro destinati

a misure a fondo perduto con riferimento al settore turistico,

rivolti a strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta,

attive nel Lazio, che hanno subito danni dall’emergenza Covid 19

per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività

ricettiva stessa.

Il contributo previsto sarà declinato così:

Alberghi o hotel 4 e 5 stelle € 8.000;

Alberghi o hotel 3 stelle € 6.000;

Alberghi o hotel 1 e 2 stelle € 4.000;

Residenze turistico alberghiere, hostel o Ostelli, Campeggi e

Villaggi Turistici € 3.000;

Country house o Residenze di campagna e Affittacamere/Guest

house € 1.000.

Possono accedere le aziende iscritte al Registro delle Imprese e

alle specifiche banche dati regionali del turismo. Inoltre: non

devono aver richiesto ed ottenuto per l’annualità 2020,

l’attribuzione di altro analogo contributo a fondo perduto, da

parte della stessa Regione Lazio, dello Stato, di Enti locali,

associazioni, fondazioni o altri organismi; non dovevano trovarsi

in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31

dicembre 2019, mentre devono attestare di trovarsi in una

situazione di difficoltà successivamente a seguito dell’epidemia di

COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione

dell’attività; non devono essere in stato di scioglimento o

liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;

devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le

spese di riavvio dell’attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione

dei locali; devono essere in regola con gli obblighi in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Previsto pure un bonus contributo, a fondo perduto, fino ad un

massimo di € 1.500,00 per impresa, per risorse fino a 3 milioni di

euro, per Agenzie di Viaggi e Turismo (tra cui tour operator),

autorizzati alla data del 6/4/2020, ai sensi della legge regionale 6

agosto 2007, n. 13 e del R.R. 19/2008. Anch’esse devono essere

iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il rinnovo della

polizza assicurativa di Responsabilità Civile.