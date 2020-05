Palestre, si riparte con l'attività: le regole in pillole

di Valerio De Benedetti

Il 25 maggio sarà possibile riaprire e frequentare anche le palestre. Questa la data scelta dal Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora. Per farlo però, ovviamente bisognerà seguire alcune ferree regole che abbiamo sintetizzato in vari punti.

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).