Il sondaggio “piccante” della settimana, riguardava il sesso durante il lockdown. Tra le ricerche più eseguite nel web, infatti, ci sono state proprio quelle riguardanti questo argomento: è sicuro farlo? Sì potrà fare dopo il lockdown? Vi abbiamo posto delle domande a cui hanno risposto per il 56% uomini e per il 44% donne e la fascia d’età che ha partecipato maggiormente al sondaggio è quella fra i 36 e i 45 anni (hanno risposto per il 28,9%), seguita da quella fra i 26 e i 35 (il 22,2%).