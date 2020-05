“Parte 2 (di 4) del sondaggio della settimana:” Il sesso durante il lockdown”

La maggior parte delle persone che hanno risposto al nostro sondaggio, coincidente con il 43%, non ha avuto rapporti sessuali durante il periodo di quarantena, mentre una fascia piuttosto stabile (tra l’11% e il 13%) è quella che, in media, ha avuto dei rapporti tra l’una volta alla settimana e dalle quattro in su. Nonostante questi fattori, la maggior parte di chi si è trovato h24 con il proprio partner ha risposto al sondaggio non crede che questo periodo di lockdown abbia fatto bene al rapporto di coppia (circa il 67%), né ha avuto voglia di sperimentare dei giochi erotici: chi lo ha fatto è una piccola (ma considerevole) fetta di torta, il 40%.