“Parte 3 (di 4 ) del sondaggio della settimana:” Il sesso durante il lockdown”

Una delle parole più cercate, durante e riguardo questo periodo di lockdown, è stata “congiunti” che ha registrato un picco delle ricerche su Google nella conferenza di Conte del 27 aprile.

Tra di voi, il 58% ha risposto che – con le misure allentate del 3 maggio – è tornato ad avere rapporti sessuali, mentre il 2% ancora non è tornato a far sesso per paura del contagio: un punto di vista interessante, visto che ci sono degli esperti che dichiarano che è ancora un po’ prematuro ricominciare a farlo. La maggior parte di chi ha ripreso l’attività sessuale ha dichiarato che lo ha fatto il giorno dopo l’inizio della Fase 2, mentre un buon 30% ha aspettato dai 4 ai 7 giorni.

Nessuna risposta positiva proviene dalla domanda “Hai concepito durante il lockdown?”: probabilmente quel baby boom del 2021 su cui si ride nel web non corrisponde alla realtà dei fatti, ma staremo a vedere.