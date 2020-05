SONDAGGIO – La Serie A deve ripartire? Diteci la vostra

di Valerio De Benedetti

QUALE FUTURO PER LA SERIE A? – Nella giornata di ieri, la Bundesliga tedesca è tornata in campo. Con un protocollo tutto suo, che potrebbe essere presto seguito anche dalla Liga Spagnola e dalla Premier League inglese. Giocatori in panchina con le mascherine, niente abbracci dopo una rete segnata, vietati gli sputi in campo e le 5 sostituzioni permesse. In Italia invece, la discussione è ancora aperta. Da domani si potrà tornare, a determinate condizioni, ad allenarsi in squadra. Per la ripresa però, il Ministro Spadafora ha fatto sapere che non ci sono ancora le giuste condizioni. La Figc vorrebbe ripartire il 13 giugno, terminando il campionato entro la prima settimana di agosto. Non ricominciare rappresenterebbe un danno economico enorme non solo per il settore calcio, quanto anche per l’intero Paese. Qual è la vostra opinione? Fatecelo sapere nel nostro sondaggio.

La Serie A deve ripartire? Si

No