Completato il piano 2020, recuperato un valore di 150 mila euro. Il comunicato del sindaco Paolo Salvatori

Dal sindaco di San Polo dei Cavalieri Paolo Salvatori riceviamo e pubblichiamo:

Le difficoltà del periodo emergenziale che ci stiamo lasciando alle spalle non ha impedito al Comune di San Polo dei Cavalieri di completare alcune utili operazioni.

Fermi per cause di forza maggiore i cantieri, la fase di chiusura al pubblico del Cimitero è stata messa a frutto per completare l’annuale “Piano delle Estumulazioni” e concretizzare un importante impegno assunto nel 2017.

Tra le priorità programmatiche dell’Amministrazione presiduta dal Sindaco Paolo Salvatori spiccavano infatti la riqualificazione, riorganizzazione e ottimizzazione degli assetti, degli spazi, dei servizi e della funzionalità del cimitero comunale, un impianto ormai saturo, che necessitava di attenzioni specifiche e di scelte politiche lungimiranti.

Un impegno pesante, che ha visto protagonista il Consigliere Gustavo Alessandrini il quale ha saputo raggiungere puntualmente gli obiettivi fissati. “La soluzione più semplice sarebbe stata quella di un ennesimo ampliamento – commenta il Sindaco – con le relative spese a carico del Comune e somme che sarebbero state ammortizzate negli anni con le concessioni dei loculi. Ma allargare il perimetro dell’impianto cimiteriale e investire fondi comunali sarebbe stato sbagliato, quando da una rassegna accurata è emersa la possibilità di ridurre le salme giacenti da oltre mezzo secolo con la possibilità di riutilizzare gli stessi loculi, adeguatamente trattati, per nuove concessioni.”

Un lavoro che ha richiesto diversi passaggi in Giunta e in Consiglio, operazioni condotte in costante accordo con le famiglie interessate. In due anni però i risultati sono stati eccezionali: il Comune ha recuperato la disponibilità di ben sessantacinque loculi senza spendere soldi in appalti e senza ampliare il cimitero creando nuove difficoltà logistiche.