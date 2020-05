GUIDONIA FASE 2 – Il risveglio lento della città (FOTO)

Chi si aspettava folle nei marciapiedi è rimasto deluso. è una ripartenza sotto il segno della prudenza quella di Guidonia che questa mattina 18 maggio si è svegliata diversa, con più passanti in strada e la riapertura di negozi che vedevamo chiusi da mesi. Su marciapiedi di via Roma sono tornati i tavolini dei bar, quasi tutti occupati: molti guidoniani hanno scelto di festeggiare la ripartenza con una colazione al bar che mancava da mesi.

AL MERCATO TORNANO I BANCHI DI ABBIGLIAMENTO – La piazza del mercato è presidiata dai vigili urbani e interamente recintata, così da consentire solo due vie di accesso e uscita. Oggi sono tornati i banchi di abbigliamento e calzature, tutti debitamente distanziati. C’è gente ma non c’è ressa nè folla, anche i venditori invitano le clienti a mantenere le distanze, offrono gel igienizzante mani e guanti per toccare la merce.

IL TRAFFICO – Anche su via Tiburtina il traffico all’ora di punta è ancora un ricordo dell’era pre-covid. Ecco come si presentava la via principale alle 8 di mattina del 18 maggio, con un flusso di auto scorrevole e pochi rallentamenti.

