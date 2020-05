GUIDONIA – Progressiva riapertura di parchi ed aree verdi

Il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha annunciato la progressiva riapertura dei parchi e delle aree verdi cittadine.

“Ho appena firmato l’ordinanza scaricabile sull’albo pretorio online che prevede una riapertura graduale di parchi, giardini, aree verdi, giochi e servizi, a partire da domani 19 maggio – spiega – Abbiamo individuato ulteriori 12 aree fruibili della nostra Città che, aggiunte a quelle indicate nella precedente ordinanza, possono essere riaperte. Abbiamo, quindi, un totale di 43 spazi che da domani possono essere riutilizzati dai cittadini. Per le aree che verranno riaperte è obbligatorio il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno due metri per le attività sportive o motorie e di almeno un metro per ogni altra attività. Rimangono aperte tutte le aree per lo sgambamento cani, esterne con accesso indipendente dai giardini e parchi o interne con accesso dedicato. L’ordinanza avrà validità fino al prossimo 2 giugno.

Questa ordinanza, come quella di ieri per le attività commerciali ed i mercati rionali, punta ad un graduale ritorno alla normalità. Sono sicuro che con l’impegno e la pazienza di tutti riusciremo a farcela”.