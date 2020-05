Guidonia, scontro al passaggio a livello fra automobile e bicicletta

Incidente al passaggio a livello di Guidonia. Questa mattina intorno a mezzogiorno un ragazzo a bordo di una Ford Fiesta, che secondo le prime ricostruzioni non avrebbe rispettato lo stop di Via Bordin, ha investito un ragazzo a bordo di una bicicletta. Il ragazzo era protetto da un casco. Maglia strappata e alcune ferite al braccio e alla gamba, dovute all’impatto con l’auto e con l’asfalto. Non ha però riportato apparentemente lesioni gravi, anche se è stato portato in ospedale con l’ambulanza per accertamenti.