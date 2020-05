I ragazzi del liceo Ettore Majorana donano 30 mascherine alla Protezione civile

di Rachele Scoditti

Con l’emergenza Coronavirus molte persone cercano di dare il loro contributo e il loro aiuto a chi ne ha bisogno. È quello che hanno fatto i ragazzi del 5L e del 5J del liceo linguistico Ettore Majorana di Guidonia. Tempo fa hanno raccolto dei fondi e contattato la Protezione civile “Valle Aniene” per fare una donazione. I volontari però avrebbero preferito delle mascherine ai soldi e i ragazzi hanno aspettato la fine del lockdown per acquistarne circa trenta. Fatte a mano, lavabili e con una bandiera italiana ricamata. Gabriele della 5L e Alessandro della 5J sono i rappresentanti di classe che si sono occupati di far recapitare le mascherine alla Protezione civile. Ogni volontario ne ha ricevuta una. “Un gesto di grande generosità che ci ha riempito il cuore” ha dichiarato la presidente Serena Di Paolo.