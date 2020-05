Mentana – La scala del cimitero è troppo bassa, non si arriva all’ultima fila

Arrivare ai propri cari che si trovano in quinta fila rimane difficoltoso. È l’appello di Silvana Di Giosuè, residente a Tor Lupara, che va spesso a trovare il padre che si trova al cimitero di Mentana.

“Da tempo segnalo la pericolosità della scaletta che non è stabile e rischia di farci fare un bel volo – spiega la donna – Adesso hanno portato una nuova scala che però non va bene lo stesso. È più stabile dell’altra, ma troppo bassa. Io non riesco a pulire la lapide e sistemare i fiori. Forse mi dovrò portare una cassetta della frutta, ma poi diventa nuovamente pericoloso. Io sono alta un metro e 67, quindi immagino che il problema ce l’abbiano in tanti. Sono molto dispiaciuta, sono figlia unica e sono molto legata a mio padre. Spero che il sindaco e chi gestisce il cimitero possano fare qualcosa per risolvere il problema”.