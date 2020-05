Scappano di casa e sbranano un Maremmano, multato il proprietario di due pitbull

I cani sono tornati dal proprietario, a cui è stato elevato un verbale da parte della Polizia Locale di Fonte Nuova. Nei giorni scorsi due pitbull scappati di casa avevano seminato il panico a Tor Lupara. Domenica 10 maggio, in particolare, avevano sbranato un pastore maremmano nei pressi dell’area cani vicino alla Chiesa Bruciata di via 2 giugno.

La Chiesa Bruciata di via 2 giugno a Tor Lupara

Da quel momento in poi è partita una vera e propria “caccia”, anche con post su Facebook per cercare di capire dove erano andati a finire i cani. In poche ore, però, sono stati individuati e catturati dagli agenti della Polizia Locale.

L’ufficio di Polizia Giudiziaria, a norma di regolamento, ha elevato un verbale da 200 euro al proprietario e lo ha diffidato per il futuro. I cani erano assicurati e probabilmente il contenzioso tra i proprietari dei

cani finirà con un risarcimento.