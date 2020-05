TIVOLI – Covid-19, arriva da Guidonia per fare la spesa: passeggero multato

Fra tanti supermercati avevano scelto non certo il più vicino alla loro casa e per fare la spesa andavano per giunta in coppia. Così ieri mattina, domenica 17 maggio, la Polizia Stradale di Tivoli ha multato un 45enne romeno residente a Guidonia per violazione dell’articolo 4 comma 1 del Decreto Legge 19/2020 finalizzato ad arginare il contagio da Coronavirus.

Il fatto è avvenuto alle 10 all’altezza del chilometro 21,500 della via Tiburtina nei pressi dell’industria di travertino Estraba, nel territorio di Tivoli, mentre la carreggiata opposta ricade nel Comune di Guidonia Montecelio. E’ lì che una pattuglia era impegnata in un posto di controllo nell’ultimo giorno in cui non erano consentiti gli spostamenti senza giustificato motivo.

L’alt è scattato per una Ford Focus condotta da un 39enne romeno all’interno della quale sul sedile posteriore viaggiava un connazionale di 45 anni residente nello stesso appartamento ma non parente. Leggendo l’autocertificazione, gli agenti hanno fatto notare che i due erano nel territorio di Tivoli e che per fare la spesa non è previsto l’ “accompagno”, per questo è scattata la sanzione da 533 euro nei confronti del passeggero.