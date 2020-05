TOR LUPARA – Largo Fiamme Gialle, spazzatura e deiezioni canine

I volontari della Sezione Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Fonte Nuova, dopo aver ripulito in data 12 maggio l’area a Largo Fiamme Gialle hanno trovato una sorpresa. A volte questi gesti di degrado e mancanza di senso civico sono all’apparenza innocui, se non ci si indignano questi comportamenti prevalgano sui più deboli oltre ai costi di immagine verso la comunità. L’abbandono del sacchetto di spazzatura, i resti della bevuta abbandonati, le deiezioni canine nell’area Fiamme Gialle, sono solo alcuni atteggiamenti oramai sopportati da molti cittadini, ma non dai Volontari dell’A.N.F.I.. L’azione di una relazione tra l’inciviltà e chi la subisce, rimane inquietante. Qualcosa deve cambiare e il miglioramento dipende dalle leggi, dai controlli sull’applicazione delle regole del senso civico. Molto importante è il coinvolgimento della comunità in un’azione collettiva di miglioramento sociale, segnalando l’illecito alle Autorità preposte (Vigili), al fine di contenere questi episodi con esito positivo.

Uniti si raggiunge un obiettivo, quello di far sentire chi degrada uno sciocco, un irriconoscente, la prossima volta ci penserà prima di far defecare il cane e di lasciare nell’area pubblica le bottiglie/lattine di birra e l’abbandono di immondizia.