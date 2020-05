Esprimo la massima solidarietà alla Sindaca di Roma Virginia Raggi vittima ieri ad Ostia di un’aggressione di stampo fascista. Noi Sindaci siamo sempre in prima linea e lo siamo ancora di più in questa emergenza e, quindi, le critiche sono legittime. Ciò che non si può tollerare e che va condannato senza tentennamenti è, invece, la modalità aggressiva di alcune forze politiche che si ispirano apertamente a principi antidemocratici ed anticostituzionali.

Accedi qui all’edicola