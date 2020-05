L’amministrazione comunale di Monterotondo informa la cittadinanza che, con Delibera Consiglio Comunale n.1/2020 e Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.230/2020, sono state rinnovate le convenzioni tra i Caf e il Comune di Monterotondo per l’espletamento gratuito delle pratiche in favore dei cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso a BONUS ENERGIA – GAS – IDRICO (sconti in bolletta).

http://static.comune.monterotondo.rm.it/uploads/2020/05/MANIFESTO-3-BONUS.pdf