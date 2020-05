Calcio, ancora attesa per i dilettanti: stop campionati solo prolungato

di Valerio De Benedetti

Ci si aspettava una comunicazione ufficiale da parte della Figc. Arrivata in tempo, ma non come ci si aspettava. Se i campionati professionistici rimangono nel limbo in attesa di conoscere il proprio futuro, quelli dilettantistici dovranno fare altrettanto. L’impossibilità di riprendere è nota, anche il presidente della LND Sibilia, aveva annunciato le difficoltà. Nonostante questo, non è ancora arrivato lo stop definitivo, bensì soltanto temporaneo, così come si legge nel comunicato della FIGC: “La FIGC, preso atto delle determinazioni assunte nel DPCM del 17 maggio recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto, nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione della autorità competenti a riguardo, ha prorogato la sospensione dell’attività sportiva fino al 14 giugno 2020“.