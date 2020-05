Coronavirus, report dei controlli della Polizia Locale di Guidonia

La Polizia Locale mi ha fornito un report di questo periodo di controlli effettuati per verificare il rispetto del Dpcm dello scorso 8 marzo. Un report completo che termina nella data di domenica 17 maggio. I risultati di questo periodo sono:

– 4096 persone controllate a piedi o con autoveicoli;

– 64 persone sanzionate;

– 1132 attività o esercizi controllati.

Ringrazio sentitamente la Polizia Locale ed il Comandante Marco Alia per il lavoro straordinario svolto in questo periodo dove, alle già importanti mansioni ordinarie, si sono aggiunti i controlli legati alla situazione emergenziale. Da questi numeri si evince, inoltre, che la maggior parte dei cittadini ha seguito le regole rispettando le prescrizioni previste. Ora stiamo tornando alle riaperture delle attività commerciali, è necessaria in questa fase prudenza ed attenzione perché comunque il Coronavirus non è sconfitto ed è ancora tra noi. Mettersi i guanti o lavarsi bene le mani, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro sono regole e comportamenti che dobbiamo attuare per liberarci finalmente da questo incubo.

