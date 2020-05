Un violento incendio ha svegliato alle 4 di mattina gli abitanti di via Adolfo Gandiglio (zona Colli Portuensi), a Roma, mandando in fumo 4 auto. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco arrivati poco dopo. I pompieri hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme che avevano già attaccato quattro auto in sosta. La vicenda è nelle mani della Scientifica che farà chiarezza se si tratta di un incendio doloso.

