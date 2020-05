Mentana – Si è spenta Antonella Spagnoli

Un male incurabile si è portato via stamattina Antonella Spagnoli. Aveva 61 anni.

Era molto conosciuta a Mentana per il suo impegno civico e per aver gestito varie attività a Casali. Sposata con l’ex vicesindaco e commercialista Roberto Moscatelli, era anche appassionata di politica. Nel 2011 si era candidata a sindaco con una lista civica che portava il suo nome e si era poi apparentata con Altiero Lodi al secondo turno. Appassionata di cultura e turismo, il sindaco le affidò poi una delega per seguire questi argomenti.

Aveva gestito un’agenzia di viaggi sempre a Casali, un’agenzia immobiliare e un bar. Lascia i figli Valentino e Martina.