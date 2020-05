Monterotondo – Altro che norme! Schiamazzi e urla a Piazza del Popolo.

Ieri notte, in Piazza del Popolo a Monterotondo, si sono verificati dei comportamenti “poco civili” da parte della popolazione lì radunata. Nonstante ci fosse un solo locale aperto, i residenti di quella zona hanno dovuto sopportare degli schiamazzi provenienti da coloro che bevevano in mezzo alla piazza.

C’è chi sui social scrive: “I carabinieri che prima passavano per allontanare i vecchietti seduti da soli sulla panchina, ora non si vedono. I vigili non ci sono.” e chi chiede aiuto in questa battaglia di civiltà.