TIVOLI – Il lockdown in 50 polaroid, l’esposizione è un successo (FOTO)

Cinquanta polaroid appese a un filo per raccontare i momenti della quarantena: foto simbolo, meme di facebook, immagini, drammatiche ma anche ironiche, che tutti noi abbiamo visto e vissuto in questi giorni. È l’idea di Debora Rovazzani, commerciante tiburtina che ha il negozio di abbigliamento Asphalt Jungle in vicolo delle Rovine dove ha realizzato l’opera (proprio sul muro del passaggio che si affaccia su piazza Palatina)

“La mostra fotografica è nata con l’intento di condividere con chiunque passasse le emozioni di questo lockdown che abbiamo vissuto tutti in tutta Italia” – ha spiegato l’autrice – “Una celebrazione in occasione della fatidica riapertura per non dimenticare quello che è stato forse il momento più drammatico e epocale della nostra vita”.

I COMPLIMENTI DEL SINDACO L’installazione artistica ha avuto così tanto successo sui social che anche il Sindaco Giuseppe Proietti nel pomeriggio si è recato al Negozio di Debora per farle i complimenti. “Una sorpresa inaspettata, che mi ha fatto molto piacere”. Dopo una giornata di esposizione, attualmente l’installazione è stata rimossa.