TIVOLI – Scippi a Villa Adriana, aggredito pure un 86enne

Prima è toccato a una donna di mezz’età, poi ad un anziano. Ad agire sono state sempre due persone presumibilmente molto giovani. Identico il modus operandi. Medesimi gli obiettivi: le catenine dei malcapitati.

Due scippi a distanza di pochi minuti e di pochi isolati l’uno dall’altro a Villa Adriana nel pomeriggio di venerdì 14 maggio. Su entrambe i casi indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli che stanno ricomponendo il puzzle per dare un’identità agli autori. Al momento non sembra così scontato che i due balordi siano gli stessi, per questo gli investigatori lavorano sulle descrizioni fornite da vittime e testimoni confidando in eventuali impianti di videosorveglianza che abbiano ripreso i banditi in fuga.

Fondamentale il racconto reso dalla comitiva di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 18 anni testimoni chiave dello scippo di via Lago di Lesi a Villa Adriana che hanno visto i ladri in fuga.

“Mi hanno rubato il girocollo di mio fratello morto trent’anni fa e la catenina di mia madre scomparsa un anno e mezzo fa. Mi addolora più la perdita di valori affettivi che l’aggressione”.

Inizia così il racconto di Romina, 50 anni, la donna derubata davanti all’ex “Pam”.

E non è finita. Ignoti hanno anche fatto razzia al Centro anziani di Villa Adriana: rubati 226 euro incassati dal tesseramento dei soci.

Oggi in edicola