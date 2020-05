GUIDONIA – “Più suolo pubblico a disposizione delle attività”, la proposta del Pd

“Ripartire è necessario, farlo in piena sicurezza è indispensabile, offrire nuove opportunità ai commercianti locali è uno dei compiti imprescindibili di chi amministra il Comune di Guidonia Montecelio. Con questo intento stamattina, mercoledì 20 maggio, ho protocollato una mozione, che mi vede primo firmatario e che è stata firmata da tutti i consiglieri pd, per richiedere una deroga immediata al regolamento sul Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap).

Le misure introdotte per fermare la diffusione del Covid-19 impongono infatti una visione differente di Guidonia Montecelio, soprattutto dal punto di vista commerciale. Come riportato nella mozione – che mi auguro verrà discussa in consiglio comunale a stretto giro – è necessario garantire alle nostre attività commerciali la massima disponibilità del suolo pubblico. Per questo motivo ho proposto un ampliamento del 50 per cento, senza costi aggiuntivi, degli spazi esterni a disposizione dei commercianti per posizionare all’aperto tavoli, stand e quanto necessario all’attività; l’immediata riduzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico e la possibilità, laddove una mobilità alternativa lo consenta, di usufruire di parte della carreggiata stradale.

Il tutto naturalmente con comunicazioni snelle e rapide, anche in via telematica da parte dei commercianti, abbattendo quella lentezza burocrazia che in un momento come questo non possiamo proprio permetterci. Spostare, per quanto possibile, le nostre attività di shopping all’aperto offrirebbe in un momento complesso nuove opportunità ai commercianti di Guidonia Montecelio e maggiori garanzie ai cittadini”.