GUIDONIA – “Ridammi i soldi della benzina”, l’ex assessore diffida il sindaco

Un mese fa ha lasciato la poltrona senza fare commenti, oggi a parlare per lui sono le carte bollate. L’ex assessore alle Finanze Carlo Alberto Pagliarulo, dimessosi lo scorso 27 aprile, vuole i soldi che gli spettano relativamente all’indennità di funzione e al rimborso delle spese chilometriche sostenute per dieci mesi per fare la spola tra Roma e la Città dell’Aria e mettere a posto i conti di un Bilancio ancora da approvare.

E’ in sintesi il contenuto della diffida presentata ieri, martedì 19 maggio dal suo legale, l’avvocato Nicola Recchia, e indirizzata al sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet. Si tratta dell’ennesimo sollecito da parte di Pagliarulo, Presidente di Acsel (Associazione Cooperazione e Sviluppo Enti Locali), una Laurea in Economia e Commercio ed una in Scienze Statistiche e Demografiche, oltre ad una lunga esperienza da dirigente alla Ragioneria Generale del Comune di Roma, dove ha ricoperto la carica di Vice Ragioniere Generale.

Insomma, un tecnico coi fiocchi che dal 29 giugno 2019 allo scorso 27 aprile non ha percepito né lo “stipendio” da assessore tantomeno il rimborso del carburante previsto dall’articolo 84 comma 3 del Testo Unico degli Enti locali.