Matteo Castorino, prende il posto di Giuliano Santoboni

Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la votazione all’interno del gruppo consiliare di maggioranza con la scelta di Matteo Castorino come nuovo capogruppo.

Matteo Castorino è stato scelto in un compito che era di Giuliano Santoboni nell’ottica di rotazione dell’importante e delicato ruolo di capogruppo.

Queste le parole del Sindaco Michel Barbet: “Ringrazio Santoboni per come ha gestito il nostro gruppo ed è stato per tutti noi, vista anche la sua precedente esperienza consiliare, una guida importante in tanti momenti delicati. Faccio i miei personali complimenti a Castorino, ragazzo giovane ma che ha già dimostrato molta capacità ed intelligenza. La scelta del capogruppo – continua il primo cittadino – è stata frutto di un confronto all’interno del gruppo perché, come nella logica democratica che ci contraddistingue, riusciamo sempre a trovare una sintesi nelle scelte decisive. Ormai quasi tre anni tutti insieme abbiamo preso in mano questa Città, consci del ruolo gravoso che ci attendeva ma con l’entusiasmo di lavorare al servizio dei cittadini e per la nostra Guidonia Montecelio. Continuerò fino all’ultimo minuto come Sindaco e lo faranno anche la Giunta ed i Consiglieri Comunali, a lavorare con l’intento di lasciarvi fra due anni una Città migliore rispetto a quella che abbiamo trovato nel giugno 2017”.