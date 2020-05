Tivoli – Distribuite oggi 300 mascherine da Nautilus

Questa mattina sono state distribuite in Piazza della Queva (Tivoli Terme) 300 mascherine e 300 paia di guanti dagli operatori Nautilus. La distribuzione, avvenuta rigorosamente mediante l’uso dell’igienizzante, è cominciata alle 8:30 nel rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Il Centro Nautilus si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione delle Tossicodipendenze e del disagio giovanile.

L’iniziativa promossa dalle Cooperative Sociali Onlus Capofila Coop. Acquario 85, che gestiscono il Centro Nautilus in Tivoli Terme, si inserisce nelle azioni di contrasto alla diffusione della Covid 19

La Cooperativa Sociale Acquario 85 Onlus, il cui attuale presidente è Cosimo Buccolieri, nasce nel 1985, e opera per gran parte delle sue attività nel comprensorio di Nuovo Corviale a Roma e in Provincia. Il personale della cooperativa è costituito prevalentemente da psicologi e psicoterapeuti qualificati e regolarmente iscritti all’Ordine degli Psicologi. Dal 2000 gestisce il Centro Diurno Nautilus a Tivoli Terme in convenzione con la ASL Rm5 e finanziato dalla Regione Lazio.

Ricordiamo che il Centro Diurno “Nautilus” si trova in Via Leon Battista Alberti 2 ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle ore 17.