Tor Lupara – La pensilina nuova “bucata” per far spazio al lampione

Quando sono iniziate a circolare le prime foto sui sociale sembrava un fake, un fotomontaggio. Invece è tutto vero: il vecchio traliccio della luce è finito “dentro” la nuova pensilina. E’ successo a Tor Lupara, nei pressi della rotatoria alla fine della Nomentana bis. Un’immagine che ha suscitato l’ilarità e lo scontento tra i residenti della frazione.

La pensilina rientra in progetto dell’amministrazione comunale che prevede l’installazione gratuita a fronte della possibilità da parte di uno sponsor di inserire pubblicità.

Va detto che in questi giorni sta iniziando anche l’installazione delle nuove pensiline Cotral lungo la via Nomentana, dalla fermata XII Apostoli per poi proseguire dentro il centro abitato, in circa dodici punti. Le pensiline sono state acquistate dal Cotral per un importo di circa 40.000 euro, importo che è stato anticipato dal comune di Fonte Nuova ma che è stato poi totalmente rimborsato.

L’istallazione, anche questa totalmente gratuita, sarebbe costata al comune di Fonte Nuova circa 2.500 euro, ma anche questa è stata gratuita per il Comune.