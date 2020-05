Asl Roma 5: ottimi risultati sul fronte contagi

La Regione Lazio ha diffuso poco fa i dati sui nuovi contagi. Nella zona Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi, mentre 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

LA SITUAZIONE NEL LAZIO

Oggi registriamo un dato di 21 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche. Il trend è a 0,3% e il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 159 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. Ad oggi sono stati effettuati 25.371 test sierologici con prelievo venoso e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590 pari al 2,3% e di questi sono risultati positivi al tampone in 28.

E’ stata emessa la circolare per effettuare il test sierologico gratuito per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV 2 per i donatori abituali di sangue.

I decessi sono stati 15 mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.259 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 222 mila.

***DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 32.100 mascherine chirurgiche, 14.500 maschere FFP2, 4.620 maschere FFP3, 3.850 camici impermeabili, 3.200 tute idrorepellenti, 75.000 guanti.