Gli aggiornamenti di Apple e Google contro il COVID19

È recente la notizia che rende nota la release dell’API (Interfaccia di Programmazione App) per COVID-19. Questo upgrade, disponibile grazie alla versione 13.5 di iOS per i dispositivi Apple e all’aggiornamento nel Play Store per Android, permette al Bluetooth di individuare ed evidenziare un potenziale contatto con un soggetto positivo al Coronavirus.

Sarà sulla base di questo API che in Italia verrà lanciata l’app Immuni.

Attenzione, è doveroso fare una puntualizzazione: per quanto questo sia un sistema di tracciamento, sta poi a agli utenti decidere di attivare/disattivare le “notifiche di esposizione al contagio”. La funzionalità del sistema di tracciamento terminerà con la fine della pandemia, inoltre esso non utilizzerà la posizione del dispositivo, nè renderà note nè il nominativi, nè ID Apple e altre informazioni.